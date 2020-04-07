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В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие ветра площадь лесного пожара увеличилась до 35 гектаров.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
– По состоянию на 14:15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га. К месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области, - говорится в сообщении.
Пожарные самолеты (АН-32П) осуществили 9 сбросов - 72 тонны воды.
Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения - 0,021 мР/ч.
Напомним, по данным полиции, виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.
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В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие ветра площадь лесного пожара увеличилась до 35 гектаров.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
– По состоянию на 14:15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га. К месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области, - говорится в сообщении.
Пожарные самолеты (АН-32П) осуществили 9 сбросов - 72 тонны воды.
Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения - 0,021 мР/ч.
Напомним, по данным полиции, виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь