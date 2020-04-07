В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие ветра площадь лесного пожара увеличилась до 35 гектаров.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

– По состоянию на 14:15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га. К месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области, - говорится в сообщении.

Пожарные самолеты (АН-32П) осуществили 9 сбросов - 72 тонны воды.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения - 0,021 мР/ч.

Напомним, по данным полиции, виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.