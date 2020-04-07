Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читать комиксы можно через веб-сайт или с помощью приложения Marvel Unlimited для Android или iOS, выбрав категорию «Free Comics».

Доступны следующие комиксы:

«Мстители против Людей Икс»,

«Мстители»,

«Черная вдова»,

«Черная пантера»,

«Фантастическая четверка»,

«Удивительный человек-паук»,

«Гражданская война»,

«Танос»,

«Капитан Марвел».

Напомним, стриминговый сервис HBO до конца апреля сделал бесплатным доступ к некоторым шоу и документальным фильмам.

Кроме того, цирк du Soleil 3 апреля выложил в открытый доступ запись своего представления, чтобы развлечь людей, которые вынуждены оставаться дома из-за коронавируса.