Студия Disney выпустила первый мультфильм «Дома с Олафом», сделанный во время пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом пишет The Verge.

Так, в главной роли короткометражного мультфильма снеговик из мультфильма «Холодное сердце». Первый эпизод, который длится 40 секунд, называется «Веселье со снегом».

Отмечается, что все работы над мультфильмом выполнены из дома. Аниматор Харим Осмонд создал видеоряд, а Джош Гад, который озвучил главного героя, удаленно записал аудио.

Напомним, ранее стало известно, что канадский режиссер Мостафа Кешвари снял первый художественный фильм о коронавирусе COVID-19.