В Украине ежедневно изготавливается около 900 тысяч масок, также в скором времени запустят производство отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом в видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что в течение этой недели ожидается прибытие не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.

Он напомнил, что со вчерашнего дня правительство ввело новые ограничения для преодоления коронавируса.

«Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тысяч евро, во Франции — почти 4, в Сингапуре — до 10 тысяч долларов, а в Испании — до 30 тысяч евро. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации», — отметил он.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.