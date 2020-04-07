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В Украине ежедневно изготавливается около 900 тысяч масок, также в скором времени запустят производство отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Об этом в видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что в течение этой недели ожидается прибытие не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.
Он напомнил, что со вчерашнего дня правительство ввело новые ограничения для преодоления коронавируса.
«Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тысяч евро, во Франции — почти 4, в Сингапуре — до 10 тысяч долларов, а в Испании — до 30 тысяч евро. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации», — отметил он.
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В Украине ежедневно изготавливается около 900 тысяч масок, также в скором времени запустят производство отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Об этом в видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что в течение этой недели ожидается прибытие не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.
Он напомнил, что со вчерашнего дня правительство ввело новые ограничения для преодоления коронавируса.
«Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тысяч евро, во Франции — почти 4, в Сингапуре — до 10 тысяч долларов, а в Испании — до 30 тысяч евро. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации», — отметил он.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь