Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

— ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос, — пообещал президент США.

Также президент США заявил, что ВОЗ давала неправильные рекомендации по борьбе с коронавирусом.

— К счастью, я не стал следовать их рекомендациям – не закрывать границу для приезжих из Китая, — говорится далее в сообщении.

Как сообщалось, пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%.