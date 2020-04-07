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Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020
— ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос, — пообещал президент США.
Также президент США заявил, что ВОЗ давала неправильные рекомендации по борьбе с коронавирусом.
— К счастью, я не стал следовать их рекомендациям – не закрывать границу для приезжих из Китая, — говорится далее в сообщении.
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Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020
— ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос, — пообещал президент США.
Также президент США заявил, что ВОЗ давала неправильные рекомендации по борьбе с коронавирусом.
— К счастью, я не стал следовать их рекомендациям – не закрывать границу для приезжих из Китая, — говорится далее в сообщении.
Как сообщалось, пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь