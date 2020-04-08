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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что премьер-министр Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, проведет вторую ночь в реанимации.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Рааба, Джонсон получает кислородную поддержку, его состояние стабильное, а сам он в хорошем настроении и обходится без искусственной вентиляции легких.
— Я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю об этом премьер-министре, то он боец, и он скоро вернется к власти, проведя нас через этот кризис в короткие сроки, — сказал Доминик Рааб.
Напомним, 55-летний Джонсон провел ночь в палате интенсивной терапии после того, как симптомы COVID-19 ухудшились, и у него появились проблемы с дыханием.
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что премьер-министр Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, проведет вторую ночь в реанимации.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Рааба, Джонсон получает кислородную поддержку, его состояние стабильное, а сам он в хорошем настроении и обходится без искусственной вентиляции легких.
— Я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю об этом премьер-министре, то он боец, и он скоро вернется к власти, проведя нас через этот кризис в короткие сроки, — сказал Доминик Рааб.
Напомним, 55-летний Джонсон провел ночь в палате интенсивной терапии после того, как симптомы COVID-19 ухудшились, и у него появились проблемы с дыханием.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь