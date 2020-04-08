Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что премьер-министр Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, проведет вторую ночь в реанимации.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Рааба, Джонсон получает кислородную поддержку, его состояние стабильное, а сам он в хорошем настроении и обходится без искусственной вентиляции легких.

— Я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю об этом премьер-министре, то он боец, и он скоро вернется к власти, проведя нас через этот кризис в короткие сроки, — сказал Доминик Рааб.

Напомним, 55-летний Джонсон провел ночь в палате интенсивной терапии после того, как симптомы COVID-19 ухудшились, и у него появились проблемы с дыханием.