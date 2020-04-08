Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не обращался в Верховную раду с предложениями по кандидатурам на должности министров или другими кадровыми инициативами.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передаэет РБК-Украина.

По его словам, пока рано прогнозировать будут ли рассматриваться кадровые изменения в правительстве на внеочередном заседании парламента.

— Премьер-министр Украины не обращался в Верховную раду с представлениями на тех или иных министров, кадровыми предложениями или изменениями. Поэтому сегодня прогнозировать, что будет или не будет рассматриваться на внеочередном заседании, пока рано. По состоянию на сегодня премьер-министр ни официально, ни неофициально ко мне с такими предложениями не обращался, — сказал Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков отметил, что перечень вопросов для рассмотрения на внеочередном заседании будет исключительным и понятным из обращения президента, если его будет инициировать именно он, либо из письма, подписанного минимум 150 депутатами.

Напомним, 30 марта Верховная рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения.