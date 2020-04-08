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В Сингапуре запретили как публичные, так и частные массовые собрания в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
Согласно принятому законопроекту, до 4 мая запрещаются частные вечеринки, а также встречи с родственниками, не живущими вместе.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Сингапура, это позволит властям лучше регулировать события и собрания в стране, в том числе те, которые происходят в частной собственности.
— Мы не допустим общественных собраний, таких как частные вечеринки и встречи с друзьями и родственниками. Люди могут по-прежнему посещать членов семьи для помощи в удовлетворении их повседневных потребностей, таких как уход за пожилыми родителями или неформальные мероприятия по уходу за ребенком, - говорится в заявлении
Законопроект будет действовать в течение шести месяцев с правом продления запрета до года. В Министерстве юстиции Сингапура отметили, что, в рамках борьбы с распространением COVID-19, запрет на все собрания пока что будет действовать до 4 мая.
Напомним, что по состоянию на 08:30 8 апреля коронавирусную болезнь во всем мире победили 301 тысяча 417 человек.
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В Сингапуре запретили как публичные, так и частные массовые собрания в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
Согласно принятому законопроекту, до 4 мая запрещаются частные вечеринки, а также встречи с родственниками, не живущими вместе.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Сингапура, это позволит властям лучше регулировать события и собрания в стране, в том числе те, которые происходят в частной собственности.
— Мы не допустим общественных собраний, таких как частные вечеринки и встречи с друзьями и родственниками. Люди могут по-прежнему посещать членов семьи для помощи в удовлетворении их повседневных потребностей, таких как уход за пожилыми родителями или неформальные мероприятия по уходу за ребенком, - говорится в заявлении
Законопроект будет действовать в течение шести месяцев с правом продления запрета до года. В Министерстве юстиции Сингапура отметили, что, в рамках борьбы с распространением COVID-19, запрет на все собрания пока что будет действовать до 4 мая.
Напомним, что по состоянию на 08:30 8 апреля коронавирусную болезнь во всем мире победили 301 тысяча 417 человек.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь