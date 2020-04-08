Китайский бизнесмен Рен Чжицян, который критиковал действия китайского лидера Си Цзиньпина по борьбе с пандемией коронавируса, обвинен в коррупции и находится под следствием.

Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.

Рен Чжицян обвиняется в совершении «серьезных нарушений» закона и положений Коммунистической партии. Подробности об обвинении отсутствуют.

Сообщается, что он не единожды критиковал правящую элиту Китая.

Как рассказали CNN, приближенные бизнесмена, он пропал без вести в середине марта. Ван Ин, предприниматель и близкий друг Рен, расказала, что не могла связаться с Реном с 12 марта. Власти Китая официально объявили о его задержании во вторник.

Бизнесмен исчез после того, как в начале марта он якобы написал статью, в котором критиковал реакцию Си Цзиньпина на эпидемию коронавируса. Он критиковал Коммунистическую партию Китая преследование прессы и нетерпимости инакомыслия. Миллиардер также обвинил Коммунистическую партию в том, что она ставит свои интересы выше безопасности китайского народа, ради сохранения власти.

– Без средств массовой информации, представляющих интересы людей путем публикации фактов, жизнь людей разрушается не только вирусом, но и серьезно болеющей системой, – сказал Рен.

Это не первый раз, когда сталкивается с проблемами из-за критики властей. В 2016 году его приговорили к испытательному сроку в течение года за высказывания о том, что средства массовой информации не должны оставаться лояльными к правящей верхушке.

Напомним, в китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта.