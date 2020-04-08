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Китайский бизнесмен Рен Чжицян, который критиковал действия китайского лидера Си Цзиньпина по борьбе с пандемией коронавируса, обвинен в коррупции и находится под следствием.
Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.
Рен Чжицян обвиняется в совершении «серьезных нарушений» закона и положений Коммунистической партии. Подробности об обвинении отсутствуют.
Сообщается, что он не единожды критиковал правящую элиту Китая.
Как рассказали CNN, приближенные бизнесмена, он пропал без вести в середине марта. Ван Ин, предприниматель и близкий друг Рен, расказала, что не могла связаться с Реном с 12 марта. Власти Китая официально объявили о его задержании во вторник.
Бизнесмен исчез после того, как в начале марта он якобы написал статью, в котором критиковал реакцию Си Цзиньпина на эпидемию коронавируса. Он критиковал Коммунистическую партию Китая преследование прессы и нетерпимости инакомыслия. Миллиардер также обвинил Коммунистическую партию в том, что она ставит свои интересы выше безопасности китайского народа, ради сохранения власти.
– Без средств массовой информации, представляющих интересы людей путем публикации фактов, жизнь людей разрушается не только вирусом, но и серьезно болеющей системой, – сказал Рен.
Это не первый раз, когда сталкивается с проблемами из-за критики властей. В 2016 году его приговорили к испытательному сроку в течение года за высказывания о том, что средства массовой информации не должны оставаться лояльными к правящей верхушке.
Напомним, в китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта.
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Китайский бизнесмен Рен Чжицян, который критиковал действия китайского лидера Си Цзиньпина по борьбе с пандемией коронавируса, обвинен в коррупции и находится под следствием.
Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.
Рен Чжицян обвиняется в совершении «серьезных нарушений» закона и положений Коммунистической партии. Подробности об обвинении отсутствуют.
Сообщается, что он не единожды критиковал правящую элиту Китая.
Как рассказали CNN, приближенные бизнесмена, он пропал без вести в середине марта. Ван Ин, предприниматель и близкий друг Рен, расказала, что не могла связаться с Реном с 12 марта. Власти Китая официально объявили о его задержании во вторник.
Бизнесмен исчез после того, как в начале марта он якобы написал статью, в котором критиковал реакцию Си Цзиньпина на эпидемию коронавируса. Он критиковал Коммунистическую партию Китая преследование прессы и нетерпимости инакомыслия. Миллиардер также обвинил Коммунистическую партию в том, что она ставит свои интересы выше безопасности китайского народа, ради сохранения власти.
– Без средств массовой информации, представляющих интересы людей путем публикации фактов, жизнь людей разрушается не только вирусом, но и серьезно болеющей системой, – сказал Рен.
Это не первый раз, когда сталкивается с проблемами из-за критики властей. В 2016 году его приговорили к испытательному сроку в течение года за высказывания о том, что средства массовой информации не должны оставаться лояльными к правящей верхушке.
Напомним, в китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь