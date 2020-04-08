В борьбе с эпидемией коронавируса власть забыла о нуждах других больных, а Минздрав проваливает регистрацию и закупку препаратов, которые необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Об этом заявила народный депутат фракции «Европейская Солидарность», медик-доброволец Яна Зинкевич в своем видеоблоге.

– Пока власть и система здравоохранения зациклены на преодолении коронавируса, мы не имеем права забывать о тех, кто нуждается в лечении от других заболеваний. Жесткие карантинные ограничения власти и прекращения поставок товаров из-за границы привели к тому, что в Украину перестали попадать жизненно для некоторых пациентов иностранные лекарства, - сказала народный депутат.

Она подчеркнула, что ряд жизненно необходимых препаратов, которые не прошли регистрацию в Минздраве, не попадают в аптеки.

– Ряд препаратов, которые помогают детям с эпилепсией жить обычной жизнью без обострения болезни. Сейчас часть этих лекарств до сих пор не прошла регистрацию в Минздраве, а, следовательно, попадает к пациентам не из аптеки. В период карантина пациенты, к примеру, с эпилепсией оказались перед опасностью обострения болезни. И это только одна хроническая болезнь, но пациентов с различными типами заболеваний, требующих иностранных препаратов для поддержания нормальной жизнедеятельности, сотни тысяч, - добавила она.

Зинкевич отметила, что «Европейская Солидарность» требует от власти и министерства здравоохранения срочных шагов для решения проблем с поставками лекарств.

– Требуем от Министерства здравоохранения немедленно взяться за решение ситуации с обеспечением препаратов первой необходимости для всех пациентов. В первую очередь - централизованно обеспечить детей с эпилепсией необходимыми зарубежными препаратами. Если для этого нужно законодательное решение Совета - у вас есть время подготовить ваши предложения в ближайшее заседание парламента, - отметила Зинкевич.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.