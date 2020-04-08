Госпитализация больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине чаще всего происходит на 3-7 день от появления симптомов.

Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 8 апреля, пишут НикВести.

— Наша динамика показывает, что чаще всего госпитализация больных с коронавирусной болезнью происходит на 3-7 день от момента появления симптомов. Анализ показал, что увеличение количества дней с момента симптомов до госпитализации не влияло на увеличение количества людей, нуждающихся в интенсивной терапии. Но мы в очередной раз призываем: при появлении симптомов сразу обращайтесь к своему семейному врачу или на номер «103», - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, что решение об отмене карантина в Украине будет приниматься ближе к его завершению — не раньше 18 апреля.