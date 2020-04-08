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Госпитализация больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине чаще всего происходит на 3-7 день от появления симптомов.
Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 8 апреля, пишут НикВести.
— Наша динамика показывает, что чаще всего госпитализация больных с коронавирусной болезнью происходит на 3-7 день от момента появления симптомов. Анализ показал, что увеличение количества дней с момента симптомов до госпитализации не влияло на увеличение количества людей, нуждающихся в интенсивной терапии. Но мы в очередной раз призываем: при появлении симптомов сразу обращайтесь к своему семейному врачу или на номер «103», - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, что решение об отмене карантина в Украине будет приниматься ближе к его завершению — не раньше 18 апреля.
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Госпитализация больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине чаще всего происходит на 3-7 день от появления симптомов.
Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 8 апреля, пишут НикВести.
— Наша динамика показывает, что чаще всего госпитализация больных с коронавирусной болезнью происходит на 3-7 день от момента появления симптомов. Анализ показал, что увеличение количества дней с момента симптомов до госпитализации не влияло на увеличение количества людей, нуждающихся в интенсивной терапии. Но мы в очередной раз призываем: при появлении симптомов сразу обращайтесь к своему семейному врачу или на номер «103», - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, что решение об отмене карантина в Украине будет приниматься ближе к его завершению — не раньше 18 апреля.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь