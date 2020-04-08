Кабинет министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

— Поддержали создание Совета по вопросам экономического развития Украины, которая объединит усилия государственной власти и экспертной среды, - написал премьер.

По его словам в Совет войдут ведущие специалисты и ученые. При этом Денис Шмыгаль добавил, что задачей органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития.

Напомним, что Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса в мире.