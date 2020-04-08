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Кабинет министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
— Поддержали создание Совета по вопросам экономического развития Украины, которая объединит усилия государственной власти и экспертной среды, - написал премьер.
По его словам в Совет войдут ведущие специалисты и ученые. При этом Денис Шмыгаль добавил, что задачей органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития.
Напомним, что Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса в мире.
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Кабинет министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
— Поддержали создание Совета по вопросам экономического развития Украины, которая объединит усилия государственной власти и экспертной среды, - написал премьер.
По его словам в Совет войдут ведущие специалисты и ученые. При этом Денис Шмыгаль добавил, что задачей органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития.
Напомним, что Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса в мире.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь