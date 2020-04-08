Кабинет министров Украины планирует создать Фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией в сумме 66,3 миллиарда гривен.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге, пишет РБК-Украина.

Как отметил министр, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете.

— В том числе предусмотрены меры на борьбу с коронавирусом, создание Фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 миллиарда гривен, - сказал он.

Министр также назвал основные показатели изменений в бюджет.

— Относительно основных показателей бюджета. Они не изменились в части дефицита. Дефицит остался на уровне 298 миллиардов гривен, или 7,5 % ВВП. Доходы мы также фактически не меняли. Основные изменения произошли в части расходов. То есть то, что можно было перебросить на программы финансирования, чтобы не хранить в Стабилизационном фонде, мы опрокинули. Это пенсионные и медицинские выплаты, - заявил Сергей Марченко.

По его словам, другие бюджетные показатели отрабатываются с учетом возможного восстановления капитальных расходов.

— Возможно, и возвращение некоторых вопросов, которые были поспешно секвестированы, - добавил он.

Напомним, что Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым позволят пенсионерам платить за коммунальные услуги с помощью почтальонов, или звоня в банк.