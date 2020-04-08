|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.15 грн
|29.86 грн
Кабинет министров Украины планирует создать Фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией в сумме 66,3 миллиарда гривен.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге, пишет РБК-Украина.
Как отметил министр, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете.
— В том числе предусмотрены меры на борьбу с коронавирусом, создание Фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 миллиарда гривен, - сказал он.
Министр также назвал основные показатели изменений в бюджет.
— Относительно основных показателей бюджета. Они не изменились в части дефицита. Дефицит остался на уровне 298 миллиардов гривен, или 7,5 % ВВП. Доходы мы также фактически не меняли. Основные изменения произошли в части расходов. То есть то, что можно было перебросить на программы финансирования, чтобы не хранить в Стабилизационном фонде, мы опрокинули. Это пенсионные и медицинские выплаты, - заявил Сергей Марченко.
По его словам, другие бюджетные показатели отрабатываются с учетом возможного восстановления капитальных расходов.
— Возможно, и возвращение некоторых вопросов, которые были поспешно секвестированы, - добавил он.
Напомним, что Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым позволят пенсионерам платить за коммунальные услуги с помощью почтальонов, или звоня в банк.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Кабинет министров Украины планирует создать Фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией в сумме 66,3 миллиарда гривен.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге, пишет РБК-Украина.
Как отметил министр, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете.
— В том числе предусмотрены меры на борьбу с коронавирусом, создание Фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 миллиарда гривен, - сказал он.
Министр также назвал основные показатели изменений в бюджет.
— Относительно основных показателей бюджета. Они не изменились в части дефицита. Дефицит остался на уровне 298 миллиардов гривен, или 7,5 % ВВП. Доходы мы также фактически не меняли. Основные изменения произошли в части расходов. То есть то, что можно было перебросить на программы финансирования, чтобы не хранить в Стабилизационном фонде, мы опрокинули. Это пенсионные и медицинские выплаты, - заявил Сергей Марченко.
По его словам, другие бюджетные показатели отрабатываются с учетом возможного восстановления капитальных расходов.
— Возможно, и возвращение некоторых вопросов, которые были поспешно секвестированы, - добавил он.
Напомним, что Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым позволят пенсионерам платить за коммунальные услуги с помощью почтальонов, или звоня в банк.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь