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Во время карантина 46% женщин-журналисток почувствовали увеличение нагрузки в результате работы из дому. Тогда как только 22% мужчин-журналистов отмечает увеличение нагрузки.
Такие результаты анонимного опроса медийщиков, которые провел Институт массовой информации 19 - 24 марта 2020 года.
По данным опроса, журналистки отметили, что основной нагрузкой для них стало увеличение домашней работы (18,5% опрошенных медийщиц) и необходимость больше готовить еды для семьи (17%). Среди мужчин, о росте аналогических нагрузок заявили соответственно 16% и 11,5%.
В то же время, 46% мужчин-медийщиков отметили, что в условиях удаленной работы им сложно спланировать свой день и соблюдать график. Среди женщин-журналисток об этой проблеме вспомнили 40%.
Интересно, что мужчины чаще указывали в опросе на напряженность и тревожность в отношениях с партнеркой/м (10% опрошенных журналистов). Среди женщин-журналистов о проблемах с партнером указало 2,5% опрошенных медийщиц.
Исследование проводилось методом анонимного анкетного опроса. Всего было получено 200 ответов от журналистов, 77% из них работают в онлайн-медиа, 10% в печатных, 9% на телевидении, 4% на радио. 64,5% женщин и 35,5% мужчин. 60% - журналисты со всех регионов Украины, 40% - журналисты из Киева. Исследование проводилось в течение 19 - 24 марта 2020.
Ранее сообщалось, что только 2,5% украинских журналистов не чувствуют обеспокоенности из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
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Во время карантина 46% женщин-журналисток почувствовали увеличение нагрузки в результате работы из дому. Тогда как только 22% мужчин-журналистов отмечает увеличение нагрузки.
Такие результаты анонимного опроса медийщиков, которые провел Институт массовой информации 19 - 24 марта 2020 года.
По данным опроса, журналистки отметили, что основной нагрузкой для них стало увеличение домашней работы (18,5% опрошенных медийщиц) и необходимость больше готовить еды для семьи (17%). Среди мужчин, о росте аналогических нагрузок заявили соответственно 16% и 11,5%.
В то же время, 46% мужчин-медийщиков отметили, что в условиях удаленной работы им сложно спланировать свой день и соблюдать график. Среди женщин-журналисток об этой проблеме вспомнили 40%.
Интересно, что мужчины чаще указывали в опросе на напряженность и тревожность в отношениях с партнеркой/м (10% опрошенных журналистов). Среди женщин-журналистов о проблемах с партнером указало 2,5% опрошенных медийщиц.
Исследование проводилось методом анонимного анкетного опроса. Всего было получено 200 ответов от журналистов, 77% из них работают в онлайн-медиа, 10% в печатных, 9% на телевидении, 4% на радио. 64,5% женщин и 35,5% мужчин. 60% - журналисты со всех регионов Украины, 40% - журналисты из Киева. Исследование проводилось в течение 19 - 24 марта 2020.
Ранее сообщалось, что только 2,5% украинских журналистов не чувствуют обеспокоенности из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь