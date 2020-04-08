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Такое мнение высказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью общественному движению ЧЕСТНО.
Так, в ЧЕСТНО сообщили, что сейчас ведутся политические дискуссии, чтобы распространить партийную систему на все городские советы. А это вопрос даже не мест на 10 или 20 тысяч избирателей, обсуждавшихся ранее.
В ответ на это глава ЦИК заявил, что такая инициатива «очень осложнит жизнь всем»: как членам избирательных комиссий, так и избирателям.
– Вот представьте: небольшой город, который должен быть разделен, условно говоря, на 2-3 округа. Если пропорциональную систему с открытыми списками ввести на уровень района или малого города, в каждом из округов должен быть отдельный список, в рамках которого должна происходить внутренняя конкуренция, — считает Диденко.
Он не представляет, как избиратели это воспримут и каким образом определят границы этих округов. По сравнению с парламентскими выборами, где общегосударственный список делится на региональные, а избранные депутаты считаются представителями соответствующих регионов, такой способ разделения, по его мнению, является довольно искусственным.
Также глава ЦИК уточнил, что считать голоса и устанавливать при такой избирательной системе результаты выборов членам комиссий будет чрезвычайно сложно. Особенно с тем бюллетенем, который предлагают.
– Представьте информационные плакаты и буклеты на участке. Они должны быть отдельными для областного совета (список, очередность в списке). Отдельно для областного, городского совета, а если еще и районного ... Я, честно говоря, этого боюсь, — добавил Диденко.
На сегодня практически все районные советы, подавляющее большинство городских советов функционируют как многомандатные мажоритарные округа. В округе выбирают от двух до четырех депутатов, пояснил глава ЦИК.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского. Читайте, что предусматривает новый Избирательный кодекс.
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Такое мнение высказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью общественному движению ЧЕСТНО.
Так, в ЧЕСТНО сообщили, что сейчас ведутся политические дискуссии, чтобы распространить партийную систему на все городские советы. А это вопрос даже не мест на 10 или 20 тысяч избирателей, обсуждавшихся ранее.
В ответ на это глава ЦИК заявил, что такая инициатива «очень осложнит жизнь всем»: как членам избирательных комиссий, так и избирателям.
– Вот представьте: небольшой город, который должен быть разделен, условно говоря, на 2-3 округа. Если пропорциональную систему с открытыми списками ввести на уровень района или малого города, в каждом из округов должен быть отдельный список, в рамках которого должна происходить внутренняя конкуренция, — считает Диденко.
Он не представляет, как избиратели это воспримут и каким образом определят границы этих округов. По сравнению с парламентскими выборами, где общегосударственный список делится на региональные, а избранные депутаты считаются представителями соответствующих регионов, такой способ разделения, по его мнению, является довольно искусственным.
Также глава ЦИК уточнил, что считать голоса и устанавливать при такой избирательной системе результаты выборов членам комиссий будет чрезвычайно сложно. Особенно с тем бюллетенем, который предлагают.
– Представьте информационные плакаты и буклеты на участке. Они должны быть отдельными для областного совета (список, очередность в списке). Отдельно для областного, городского совета, а если еще и районного ... Я, честно говоря, этого боюсь, — добавил Диденко.
На сегодня практически все районные советы, подавляющее большинство городских советов функционируют как многомандатные мажоритарные округа. В округе выбирают от двух до четырех депутатов, пояснил глава ЦИК.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского. Читайте, что предусматривает новый Избирательный кодекс.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь