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Об этом сообщил региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге на брифинге, передает The Guardian.
Он отметил, что несмотря на то, что в Италии и Испании уменьшается количество новых больных, еще рано ослаблять ограничения.
Клюге обеспокоен тем, что около половины случаев в мире зафиксировали именно в Европе.
– Было бы опасно думать о том, что мы приближаемся к конечной точке. Вирус не оставляет места для ошибок или уступчивости. Любое изменение нашей стратегии, ослабление ограничений требует очень тщательного рассмотрения, — отметил региональный директор.
Так, 7 из 10 стран, наиболее пострадавших от пандемии, располагаются в Европе.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в апреле власти не будут ослаблять карантин и вероятно ограничения продлят до начала мая.
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Об этом сообщил региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге на брифинге, передает The Guardian.
Он отметил, что несмотря на то, что в Италии и Испании уменьшается количество новых больных, еще рано ослаблять ограничения.
Клюге обеспокоен тем, что около половины случаев в мире зафиксировали именно в Европе.
– Было бы опасно думать о том, что мы приближаемся к конечной точке. Вирус не оставляет места для ошибок или уступчивости. Любое изменение нашей стратегии, ослабление ограничений требует очень тщательного рассмотрения, — отметил региональный директор.
Так, 7 из 10 стран, наиболее пострадавших от пандемии, располагаются в Европе.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в апреле власти не будут ослаблять карантин и вероятно ограничения продлят до начала мая.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь