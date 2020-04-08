Об этом сообщил региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге на брифинге, передает The Guardian.

Он отметил, что несмотря на то, что в Италии и Испании уменьшается количество новых больных, еще рано ослаблять ограничения.

Клюге обеспокоен тем, что около половины случаев в мире зафиксировали именно в Европе.

– Было бы опасно думать о том, что мы приближаемся к конечной точке. Вирус не оставляет места для ошибок или уступчивости. Любое изменение нашей стратегии, ослабление ограничений требует очень тщательного рассмотрения, — отметил региональный директор.

Так, 7 из 10 стран, наиболее пострадавших от пандемии, располагаются в Европе.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в апреле власти не будут ослаблять карантин и вероятно ограничения продлят до начала мая.