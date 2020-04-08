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За период карантинных ограничений у украинцев зафиксировали увеличение тревожности, усталости и бессонницы.
Об этом сказано в результатах исследования социологической группы Рейтинг.
Согласно результатам опроса, во время карантина у украинцев зафиксировали наличие признаки депрессии, паники, усталости и расстройств сна. Уровень тревожности, усталости и бессонницы повысился.
– Сравнивая результаты опросов двух волн (I волна – 27-28.03, II волна – 3-4.04) заметно незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы. Уровень депрессии и паники остались на том же уровне, – сказано в исследовании.
Отмечается, что в целом, уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика пока не вызывает беспокойства.
Вместе с тем, остается высоким уровень тревожности среди всех возрастных групп, кроме самой старшей. Социологи объясняют это тем, что образ жизни людей старше 50 часто характеризуется снижением социальной активности, в то время, как у молодых людей до 40 лет именно резкий спад социального взаимодействия вызывает стресс.
– Возрастные различия в психоэмоциональных состояниях, вероятно, связаны с изменением стилей жизни. Молодежь больше проявляет депрессивных состояний за резкого изменения образа жизни, принудительное сужение социального круга, снижение активности, количества впечатлений и событий. В то время как в возрасте 50+ стиль жизни становится с каждым годом все более карантинным, – заключается в исследовании.
Напомним, во время карантина 46% женщин-журналисток почувствовали увеличение нагрузки в результате работы из дому. Тогда как только 22% мужчин-журналистов отмечает увеличение нагрузки.
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За период карантинных ограничений у украинцев зафиксировали увеличение тревожности, усталости и бессонницы.
Об этом сказано в результатах исследования социологической группы Рейтинг.
Согласно результатам опроса, во время карантина у украинцев зафиксировали наличие признаки депрессии, паники, усталости и расстройств сна. Уровень тревожности, усталости и бессонницы повысился.
– Сравнивая результаты опросов двух волн (I волна – 27-28.03, II волна – 3-4.04) заметно незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы. Уровень депрессии и паники остались на том же уровне, – сказано в исследовании.
Отмечается, что в целом, уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика пока не вызывает беспокойства.
Вместе с тем, остается высоким уровень тревожности среди всех возрастных групп, кроме самой старшей. Социологи объясняют это тем, что образ жизни людей старше 50 часто характеризуется снижением социальной активности, в то время, как у молодых людей до 40 лет именно резкий спад социального взаимодействия вызывает стресс.
– Возрастные различия в психоэмоциональных состояниях, вероятно, связаны с изменением стилей жизни. Молодежь больше проявляет депрессивных состояний за резкого изменения образа жизни, принудительное сужение социального круга, снижение активности, количества впечатлений и событий. В то время как в возрасте 50+ стиль жизни становится с каждым годом все более карантинным, – заключается в исследовании.
Напомним, во время карантина 46% женщин-журналисток почувствовали увеличение нагрузки в результате работы из дому. Тогда как только 22% мужчин-журналистов отмечает увеличение нагрузки.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь