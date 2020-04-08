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Разработчики многопользовательской онлайн-игры World of Tanks Blitz объявили о новом игровом режиме под названием «Гравитация» (Gravity Force), в рамках которого можно побороться за сертификат на владение участком Луны в районе Моря Спокойствия.
Об этом сообщает специализированный портал PCGamesN со ссылкой на пресс-релизы компании-разработчика Wargaming.net.
Отмечается, что режим «Гравитация» «воспроизводит условия пребывания в космосе», что означает изменение силы притяжения, а следовательно, и влияние на остальной физики игры, которая предусматривает управление виртуальными танками.
Лучшие игроки режима смогут побороться за настоящие сертификаты на владение участками спутника Земли в районе Моря Спокойствия — это третье по площади лунное море, где впервые в 1969 году высадились американские астронавты.
– Будьте готовы к управлению в условиях луны, где командирам и танкам придется преодолевать физику игры на многих различных картах. И ожидаем вознаградить лучших внеземных воинов из вас! — отметил в пресс-релизе директор по продукту World of Tanks Blitz Андрей Рябовол.
Отметим, что «Гравитация» будет доступна для игроков только с 10 по 16 апреля.
World of Tanks Blitz — массовая многопользовательская онлайн-игра для смартфонов и планшетов на базе платформ iOS и Android. Разработчиком является белорусская компания Wargaming.net. Игра выдержана в сетинге Второй мировой войны. Концепция World of Tanks Blitz базируется на массовых командных танковых сражениях в режиме PvP, то есть противостояние игроков между собой.
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Разработчики многопользовательской онлайн-игры World of Tanks Blitz объявили о новом игровом режиме под названием «Гравитация» (Gravity Force), в рамках которого можно побороться за сертификат на владение участком Луны в районе Моря Спокойствия.
Об этом сообщает специализированный портал PCGamesN со ссылкой на пресс-релизы компании-разработчика Wargaming.net.
Отмечается, что режим «Гравитация» «воспроизводит условия пребывания в космосе», что означает изменение силы притяжения, а следовательно, и влияние на остальной физики игры, которая предусматривает управление виртуальными танками.
Лучшие игроки режима смогут побороться за настоящие сертификаты на владение участками спутника Земли в районе Моря Спокойствия — это третье по площади лунное море, где впервые в 1969 году высадились американские астронавты.
– Будьте готовы к управлению в условиях луны, где командирам и танкам придется преодолевать физику игры на многих различных картах. И ожидаем вознаградить лучших внеземных воинов из вас! — отметил в пресс-релизе директор по продукту World of Tanks Blitz Андрей Рябовол.
Отметим, что «Гравитация» будет доступна для игроков только с 10 по 16 апреля.
World of Tanks Blitz — массовая многопользовательская онлайн-игра для смартфонов и планшетов на базе платформ iOS и Android. Разработчиком является белорусская компания Wargaming.net. Игра выдержана в сетинге Второй мировой войны. Концепция World of Tanks Blitz базируется на массовых командных танковых сражениях в режиме PvP, то есть противостояние игроков между собой.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь