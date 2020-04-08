Разработчики многопользовательской онлайн-игры World of Tanks Blitz объявили о новом игровом режиме под названием «Гравитация» (Gravity Force), в рамках которого можно побороться за сертификат на владение участком Луны в районе Моря Спокойствия.

Об этом сообщает специализированный портал PCGamesN со ссылкой на пресс-релизы компании-разработчика Wargaming.net.

Отмечается, что режим «Гравитация» «воспроизводит условия пребывания в космосе», что означает изменение силы притяжения, а следовательно, и влияние на остальной физики игры, которая предусматривает управление виртуальными танками.

Лучшие игроки режима смогут побороться за настоящие сертификаты на владение участками спутника Земли в районе Моря Спокойствия — это третье по площади лунное море, где впервые в 1969 году высадились американские астронавты.

– Будьте готовы к управлению в условиях луны, где командирам и танкам придется преодолевать физику игры на многих различных картах. И ожидаем вознаградить лучших внеземных воинов из вас! — отметил в пресс-релизе директор по продукту World of Tanks Blitz Андрей Рябовол.

Отметим, что «Гравитация» будет доступна для игроков только с 10 по 16 апреля.

World of Tanks Blitz — массовая многопользовательская онлайн-игра для смартфонов и планшетов на базе платформ iOS и Android. Разработчиком является белорусская компания Wargaming.net. Игра выдержана в сетинге Второй мировой войны. Концепция World of Tanks Blitz базируется на массовых командных танковых сражениях в режиме PvP, то есть противостояние игроков между собой.