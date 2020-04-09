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По состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 224 новых случая. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Телеграм-канале «Коронавирус Инфо».
▪️Винницкая область — 102 случая;
▪️Волынская область — 38 випадків;
▪️Днепропетровская область — 41 случай;
▪️Донецкая область — 11 случаев;
▪️Житомирская область — 31 случай;
▪️Закарпатская область — 51 случай;
▪️Запорожская область — 47 случай;
▪️Ивано-Франковская область — 218 случаев;
▪️Кировоградская область — 78 случаев;
▪️г. Киев— 300 случаев;
▪️Киевская область — 130 случаев;
▪️Львовская область — 61 случаев;
▪️Луганская область — 3 случаев;
▪️Одесская область — 43 случая;
▪️Полтавская область — 19 случаев;
▪️Ровненская область — 64 случая;
▪️Сумская область — 56 случаев;
▪️Тернопольская область — 169 случаев;
▪️Харьковская область — 5 случаев;
▪️Херсонская область — 18 случаев;
▪️Хмельницкая область — 16 случаев;
▪️Черновицкая область — 302 случая;
▪️Черкасская область — 80 случаев;
▪️Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сообщается, что состоянием на утро 9 утра в Центр общественного здоровья поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщений о подозрении на коронавирусное заболевание.
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По состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 224 новых случая. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Телеграм-канале «Коронавирус Инфо».
▪️Винницкая область — 102 случая;
▪️Волынская область — 38 випадків;
▪️Днепропетровская область — 41 случай;
▪️Донецкая область — 11 случаев;
▪️Житомирская область — 31 случай;
▪️Закарпатская область — 51 случай;
▪️Запорожская область — 47 случай;
▪️Ивано-Франковская область — 218 случаев;
▪️Кировоградская область — 78 случаев;
▪️г. Киев— 300 случаев;
▪️Киевская область — 130 случаев;
▪️Львовская область — 61 случаев;
▪️Луганская область — 3 случаев;
▪️Одесская область — 43 случая;
▪️Полтавская область — 19 случаев;
▪️Ровненская область — 64 случая;
▪️Сумская область — 56 случаев;
▪️Тернопольская область — 169 случаев;
▪️Харьковская область — 5 случаев;
▪️Херсонская область — 18 случаев;
▪️Хмельницкая область — 16 случаев;
▪️Черновицкая область — 302 случая;
▪️Черкасская область — 80 случаев;
▪️Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сообщается, что состоянием на утро 9 утра в Центр общественного здоровья поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщений о подозрении на коронавирусное заболевание.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь