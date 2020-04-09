По состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 224 новых случая. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Телеграм-канале «Коронавирус Инфо».

▪️Винницкая область — 102 случая;

▪️Волынская область — 38 випадків;

▪️Днепропетровская область — 41 случай;

▪️Донецкая область — 11 случаев;

▪️Житомирская область — 31 случай;

▪️Закарпатская область — 51 случай;

▪️Запорожская область — 47 случай;

▪️Ивано-Франковская область — 218 случаев;

▪️Кировоградская область — 78 случаев;

▪️г. Киев— 300 случаев;

▪️Киевская область — 130 случаев;

▪️Львовская область — 61 случаев;

▪️Луганская область — 3 случаев;

▪️Одесская область — 43 случая;

▪️Полтавская область — 19 случаев;

▪️Ровненская область — 64 случая;

▪️Сумская область — 56 случаев;

▪️Тернопольская область — 169 случаев;

▪️Харьковская область — 5 случаев;

▪️Херсонская область — 18 случаев;

▪️Хмельницкая область — 16 случаев;

▪️Черновицкая область — 302 случая;

▪️Черкасская область — 80 случаев;

▪️Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сообщается, что состоянием на утро 9 утра в Центр общественного здоровья поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщений о подозрении на коронавирусное заболевание.