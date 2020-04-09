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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что у его старшего сына Даниила обнаружили коронавирус и его госпитализировали в больницу.
Об этом глава государства написал в Instagram.
— Когда все это началось, мой Даниил сказал, что сдаваться не вариант. Мой первый ребенок инфицирован коронавирусом, клиническая картина такова, что его госпитализировали в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит, и все тебя любят, – написал Александр Вучич.
Как известно, Даниил – первый ребенок Вучича от его первого брака с журналисткой Ксенией Янкович. Он родился в 1997 году. В Вучича есть еще один сын и дочь.
По последним данным в Сербии зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 65 из них – смертельные.
Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что у его старшего сына Даниила обнаружили коронавирус и его госпитализировали в больницу.
Об этом глава государства написал в Instagram.
— Когда все это началось, мой Даниил сказал, что сдаваться не вариант. Мой первый ребенок инфицирован коронавирусом, клиническая картина такова, что его госпитализировали в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит, и все тебя любят, – написал Александр Вучич.
Как известно, Даниил – первый ребенок Вучича от его первого брака с журналисткой Ксенией Янкович. Он родился в 1997 году. В Вучича есть еще один сын и дочь.
По последним данным в Сербии зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 65 из них – смертельные.
Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь