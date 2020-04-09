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Визит главного санитарного врача Украины, заместителя миинстра охраны здоровья Виктора Ляшко в Николаев.
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Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
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Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
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Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Визит главного санитарного врача Украины, заместителя миинстра охраны здоровья Виктора Ляшко в Николаев.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь