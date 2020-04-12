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Католики в воскресенье отмечают Пасху в условиях изоляции, введенной властями различных стран с целью избежать скоплений людей и дальнейшего распространения коронавируса, сообщает агентство Associated press.
Так, большинство церквей в воскресенье закрыты, богослужения зачастую транслируются в прямом эфире, а у многих семей так и не получилось собраться вместе.
На площади Святого Петра в Риме, где обычно тысячи верующих собираются в этот праздник послушать Папу римского, в этот раз было пусто, а подходы к площади были перекрыты полицейскими. Понтифик провел торжественное обращение к «Граду и миру» («Urbi et Orbi») в опустевшем соборе Святого Петра, а выступление транслировалось по телевидению.
Многие церкви в Южной Корее также проводили службу с трансляцией в Интернете, а служителям церкви в Новой Зеландии даже пришлось составить специальное послание для паствы, застрявшей по домам из-за карантиннных мер.
Между тем, отмечает AP, власти в разных странах с целью помешать населению совершать поездки на Пасху прибегали к таким мерам как перекрытие дорог, угрозы штрафов и увещевания.
Остаются закрытыми на эти праздники рестораны и бары.
«Продажи - на нуле, а у нас - целый ряд затрат: аренда, запасы, и нам пришлось даже увеличить затраты на охраны, чтобы предотвратить грабежи в пустой Малаге», - цитирует AP работника бара из этого города на юге Испании.
Однако, отмечает агентство, в Европе нарастает тенденция к ослаблению ограничительных мер: например, власти Испании в понедельник должны разрешить вернуться к работе занятых в строительной отрасли и в некоторых сферах неприоритетного характера.
В то же время, подчеркивает AP, перспективы распространения коронавируса остаются неопределенными. К примеру, канцлер Австрии Себастьян Курц в письмо к гражданам страны признал, что вирус «будет с нам еще целые месяцы».
В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что «никто в настоящий момент не способен сделать надежные прогнозы на июль и август».
По данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции, в мире выявлено более 1,78 млн случаев коронавируса, скончались 109 тыс. человек с коронавирусом.
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Католики в воскресенье отмечают Пасху в условиях изоляции, введенной властями различных стран с целью избежать скоплений людей и дальнейшего распространения коронавируса, сообщает агентство Associated press.
Так, большинство церквей в воскресенье закрыты, богослужения зачастую транслируются в прямом эфире, а у многих семей так и не получилось собраться вместе.
На площади Святого Петра в Риме, где обычно тысячи верующих собираются в этот праздник послушать Папу римского, в этот раз было пусто, а подходы к площади были перекрыты полицейскими. Понтифик провел торжественное обращение к «Граду и миру» («Urbi et Orbi») в опустевшем соборе Святого Петра, а выступление транслировалось по телевидению.
Многие церкви в Южной Корее также проводили службу с трансляцией в Интернете, а служителям церкви в Новой Зеландии даже пришлось составить специальное послание для паствы, застрявшей по домам из-за карантиннных мер.
Между тем, отмечает AP, власти в разных странах с целью помешать населению совершать поездки на Пасху прибегали к таким мерам как перекрытие дорог, угрозы штрафов и увещевания.
Остаются закрытыми на эти праздники рестораны и бары.
«Продажи - на нуле, а у нас - целый ряд затрат: аренда, запасы, и нам пришлось даже увеличить затраты на охраны, чтобы предотвратить грабежи в пустой Малаге», - цитирует AP работника бара из этого города на юге Испании.
Однако, отмечает агентство, в Европе нарастает тенденция к ослаблению ограничительных мер: например, власти Испании в понедельник должны разрешить вернуться к работе занятых в строительной отрасли и в некоторых сферах неприоритетного характера.
В то же время, подчеркивает AP, перспективы распространения коронавируса остаются неопределенными. К примеру, канцлер Австрии Себастьян Курц в письмо к гражданам страны признал, что вирус «будет с нам еще целые месяцы».
В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что «никто в настоящий момент не способен сделать надежные прогнозы на июль и август».
По данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции, в мире выявлено более 1,78 млн случаев коронавируса, скончались 109 тыс. человек с коронавирусом.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь