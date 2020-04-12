Бывший народный депутат Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.

Документ Черновол опубликовала на своей странице в Facebook.

— Есть один позитив в репрессиях. В моем деле есть выводы судебно-психиатрической экспертизы, что я психически здорова. Да я знаю, что такое эмоции. Однако для политика это комплимент. Выживать в традиционном ареале социопатов, которым является политика, особям с совестью и чувствами почти подвиг. И хотя эта экспертиза также позволяет меня закрыть в тюрьму, она наконец положит конец всем этим грязным инсинуации о моем психическом здоровье, – написала она.

Черновол сообщила, что на психиатрическую экспертизу следствие ее отправило еще месяц назад в рамках другого уголовного дела, где пострадавший – провокатор Шария.

— Я думала, что это было из разряда моральной пытки. Ведь не было оснований отправлять меня на экспертизу: я военнообязанная, офицер – артиллерист, в резерве 54 бригады, сдавала килограммы тестов в Университете обороны и проходила психиатра в военкомате. А оказалось эта экспертиза следствию была нужна для обвинений меня за участие в Революции Достоинства, там серьезные статьи. И здесь следствие можно понять. Однако, хочу сказать следователям, что это было подло и унизительно делать такую экспертизу мне в контексте дела потерпевшего провокатора из «Партии Шария», – объяснила она.

Бывший нардеп также опубликовала справки из городской психиатрической больницы Киева, датированную 3 мая и 14 мая 2019 года, о том, что она психически здорова и на учете не пребывала.

Она напомнила о провокациях со стороны «провокатора Шария». Экс-нардеп уверяет, что вырвала у него телефон и сразу вернула.

— Напомню, меня обвиняют в том, что я препятствовала журналистской деятельности, провокатора из «Партии Шария», того что известный, как «облитый уриной». «Препятствие» мое заключалось в том, что я выхватила его телефон, которым он вел видеосъемку, а через мгновение вернула. Кто такие провокаторы Шария, и как они цепляются к политикам «Европейской солидарности» давно известно … Извините, но противодействие журналистской деятельности не имеет ничего общего с защитой чести и достоинства, когда телефоны этих «шарийцев» приходится ловить буквально под юбкой. Поэтому поймите, как было унизительно в этом деле мне идти на психиатрическую экспертизу. Однако я пошла, мой отказ вызвал бы новую волну лживых обвинений, – объяснила Черновол.

Экс-нардеп также обвинила Анатолия Шария в фальсификации справок о ее лечении в психбольнице.

— Особенно это было унизительно, так как именно Шарий в 20012 году был источником распространения против меня сфальсифицированных справок, будто я лечилась в психушке. Причем похоже, что он это делал на заказ Портнова, ведь тот сразу их подхватывал и комментировал, – подчеркнула Черновол.

Как сообщалось, в пятницу утром сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол, где она проживает с двумя детьми.

Позже в ГБР сообщили, что уведомили нардепа VIII созыва о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек. По данным Бюро, утром были проведены обыски по месту ее жительства.

По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса, говорится в сообщении ГБР.

Напомним, в партии «Народный фронт» заявили, что обыски в доме у экс-нардепа Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе «Партии регионов» во время «Революции достоинства» являются «показательной расправой».



