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Об этом сообщает Associated Press.
Риде утверждает, что нападение произошло в подвале офисного здания на Капитолийском холме весной 1993 года, когда Байден был сенатором.
В свою очередь, кампания Байдена отрицает обвинения.
Это не первый случай, когда Риде предъявляет обвинение бывшему вице-президенту. В прошлом году она публично обвинила Байдена в неуместных прикосновениях, но не говорила о сексуальном насилии.
Напомним, 24 февраля в США екс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии
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Об этом сообщает Associated Press.
Риде утверждает, что нападение произошло в подвале офисного здания на Капитолийском холме весной 1993 года, когда Байден был сенатором.
В свою очередь, кампания Байдена отрицает обвинения.
Это не первый случай, когда Риде предъявляет обвинение бывшему вице-президенту. В прошлом году она публично обвинила Байдена в неуместных прикосновениях, но не говорила о сексуальном насилии.
Напомним, 24 февраля в США екс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии