Об этом сообщает Associated Press.

Риде утверждает, что нападение произошло в подвале офисного здания на Капитолийском холме весной 1993 года, когда Байден был сенатором.

В свою очередь, кампания Байдена отрицает обвинения.

Это не первый случай, когда Риде предъявляет обвинение бывшему вице-президенту. В прошлом году она публично обвинила Байдена в неуместных прикосновениях, но не говорила о сексуальном насилии.

Напомним, 24 февраля в США екс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии