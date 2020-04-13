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Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Об этом стало известно на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, передает ТАСС.
Владимир Путин принимает участие в совещании по коронавирусу. Видео: ТАСС/Ruptly https://t.co/vkAoobboAb— ТАСС (@tass_agency) April 13, 2020
– Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого.Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется. Для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, – а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, – нам нужен хороший, профессиональный прогноз, - заявил Владимир Путин.
Путин желает иметь прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 дней и рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией коронавируса.
Заместитель главы правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что на этой и в начале следующей недель в РФ ожидается нарастание количества заболевших коронавирусом.
Пока в России наблюдается тенденция роста числа заболевших COVID-19 от 16% до 18% в зависимости от дня.
Тестирование на коронавирус в РФ проводят 254 лаборатории.
Вице-премьер РФ также сообщила что столица лидирует по количеству заболеваемости коронавирусом: «Основное увеличение – 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона, Москву и Московскую область».
По словам Голиковой, основная часть заболеваний приходится на Москву, так как она раньше всех вступила в борьбу с этой коронавирусной инфекцией.
По мнению вице-премьера, рост заболеваемости там может прекратиться в ближайшие две недели.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Об этом стало известно на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, передает ТАСС.
Владимир Путин принимает участие в совещании по коронавирусу. Видео: ТАСС/Ruptly https://t.co/vkAoobboAb— ТАСС (@tass_agency) April 13, 2020
– Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого.Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется. Для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, – а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, – нам нужен хороший, профессиональный прогноз, - заявил Владимир Путин.
Путин желает иметь прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 дней и рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией коронавируса.
Заместитель главы правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что на этой и в начале следующей недель в РФ ожидается нарастание количества заболевших коронавирусом.
Пока в России наблюдается тенденция роста числа заболевших COVID-19 от 16% до 18% в зависимости от дня.
Тестирование на коронавирус в РФ проводят 254 лаборатории.
Вице-премьер РФ также сообщила что столица лидирует по количеству заболеваемости коронавирусом: «Основное увеличение – 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона, Москву и Московскую область».
По словам Голиковой, основная часть заболеваний приходится на Москву, так как она раньше всех вступила в борьбу с этой коронавирусной инфекцией.
По мнению вице-премьера, рост заболеваемости там может прекратиться в ближайшие две недели.