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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.
Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.
Александр Лукашенко утверждает, что беларусы умирают не от COVID-19, а от хронических болезней.
«У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. И добавляется коронавирус», — заявил он.
Также Александр Лукашенко заверил, что ни один белорус от коронавируса не умрет.
«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей», — отметил он.
Президент Беларуси добавил, что не планирует вводить карантин в стране, несмотря на рост случаев заражения среди населения.
«Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не водили. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно менял своё мнение относительно опасности коронавируса и смертности от него в стране, по мере распространения СОVID-19 в республике.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.
Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.
Александр Лукашенко утверждает, что беларусы умирают не от COVID-19, а от хронических болезней.
«У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. И добавляется коронавирус», — заявил он.
Также Александр Лукашенко заверил, что ни один белорус от коронавируса не умрет.
«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей», — отметил он.
Президент Беларуси добавил, что не планирует вводить карантин в стране, несмотря на рост случаев заражения среди населения.
«Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не водили. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно менял своё мнение относительно опасности коронавируса и смертности от него в стране, по мере распространения СОVID-19 в республике.