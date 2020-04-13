Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Александр Лукашенко утверждает, что беларусы умирают не от COVID-19, а от хронических болезней.

«У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. И добавляется коронавирус», — заявил он.

Также Александр Лукашенко заверил, что ни один белорус от коронавируса не умрет.

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей», — отметил он.

Президент Беларуси добавил, что не планирует вводить карантин в стране, несмотря на рост случаев заражения среди населения.

«Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не водили. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно менял своё мнение относительно опасности коронавируса и смертности от него в стране, по мере распространения СОVID-19 в республике.