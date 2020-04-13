Власти Франции продлили карантин в стране до 11 мая.

Об этом президент Эммануэль Макрон заявил вечером 13 апреля в своем третьем с начала пандемии коронавируса телевизионном обращении к нации, пишет Левый берег.

Президент Франции отметил, что больнице в регионе Гранд-Эст и в Париже по-прежнему переполнены.

— Всем работникам и предпринимателям: я знаю вашу боль. Меры по защите вас будут расширены и усилены, — сказал Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон поблагодарил всех, кто соблюдает ограничительные меры, заметив, что это нелегко, когда живешь в маленькой квартире.

Он заявил, что обратился к правительству с просьбой незамедлительно выплатить помощь нуждающимся семьям с детьми и наиболее уязвимым студентам.

Эммануэль Макрон выразил надежду, что больницы и дома престарелых смогут организовать для ближайших родственников, при правильной защите, посещение больных при смерти, чтобы попрощаться с ними.

— С 11 мая мы будем постепенно открывать детские сады, школы, колледжи и средние школы, — сказал президент Франции.

Карантин во Франции был введен 17 марта. Французам разрешено покидать дома только по неотложным делам. Совершать прогулки и заниматься спортом разрешено один час в день в радиусе одного километра от дома.

По последним данным, коронавирусом во Франции заразилось уже 137 873 человека, от последствий COVID-19 скончались 14 967 человек.

Напомним, ранее Кабинет министров представил наработки стратегии по выходу Украины из карантина.