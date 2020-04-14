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Бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена.
Об этом сообщает издание The Hill.
Как сообщает издание, Берни Сандерс поддержал кандидатуру Джо Байдена во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента.
— Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - прим.) кандидатуру, которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу, — заявил Берни Сандерс.
Ранее сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он был последним конкурентом Джо Байдена от демократов. Таким образом, теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.
В феврале он собрал 45 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию.
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Бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена.
Об этом сообщает издание The Hill.
Как сообщает издание, Берни Сандерс поддержал кандидатуру Джо Байдена во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента.
— Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - прим.) кандидатуру, которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу, — заявил Берни Сандерс.
Ранее сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он был последним конкурентом Джо Байдена от демократов. Таким образом, теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.
В феврале он собрал 45 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию.