Бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена.

Об этом сообщает издание The Hill.

Как сообщает издание, Берни Сандерс поддержал кандидатуру Джо Байдена во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента.

— Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - прим.) кандидатуру, которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу, — заявил Берни Сандерс.

Ранее сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он был последним конкурентом Джо Байдена от демократов. Таким образом, теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

В феврале он собрал 45 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию.