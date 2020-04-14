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В состав оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения на территории Николаевской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, введут двух новых членов: главного врача областной инфекционной больницы Светлану Федорову и депутата облсовета, главу фракции партии «Наш край» Юрия Кормышкина.
Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета в понедельник, 13 апреля, сообщае пресс-служба партии «Наш край».
По словам главы облгосадминистрации Александра Стадника, в состав штаба уже входят 4 эпидемиолога. По кандидатуре Федоровой он обьяснил.
— Светлана Федорова – инфекционист, врач, руководит целой больницей. Считаю, что ей не время ходить по комиссиям. Но если у нее есть желание, то, пожалуйста, – заявил Александр Стадник.
В свою очередь, Светлана Федорова согласилась принимать участие в заседаниях штаба. Кроме этого, депутат облсовета, глава фракции партии «Наш край» Юрий Кормышкин также выступил с желанием вступить в штаб по борьбе с коронавирусом в Николаевской области.
— Сегодня мы, наконец, проголосовали за внесение изменений в областной бюджет на 2020 год, я благодарен коллегам, что нашли время сегодня собраться на сессию. Надеюсь, что кадровые изменения в руководстве бюджетной комиссии положительно повлияют на всю работу, и теперь решения будут приниматься более оперативно. Для себя принял решение войти в штаб по борьбе с коронавирусом. Я не могу быть в стороне процесса, уверен, что смогу помочь. Сегодня перед всеми нами стоит задача защитить жителей области от вируса, не допустить выхода ситуации из-под контроля. И тут не уместны ни политические игры, ни реализация чьих-то амбиций, – прокомментировал прошедшую сессию Юрий Кормышкин.
Стоит напомнить, на прошлой сессии, в пятницу, 10 апреля, депутаты проголосовали за то, чтобы продлить контракт со Светланой Федоровой.
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В состав оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения на территории Николаевской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, введут двух новых членов: главного врача областной инфекционной больницы Светлану Федорову и депутата облсовета, главу фракции партии «Наш край» Юрия Кормышкина.
Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета в понедельник, 13 апреля, сообщае пресс-служба партии «Наш край».
По словам главы облгосадминистрации Александра Стадника, в состав штаба уже входят 4 эпидемиолога. По кандидатуре Федоровой он обьяснил.
— Светлана Федорова – инфекционист, врач, руководит целой больницей. Считаю, что ей не время ходить по комиссиям. Но если у нее есть желание, то, пожалуйста, – заявил Александр Стадник.
В свою очередь, Светлана Федорова согласилась принимать участие в заседаниях штаба. Кроме этого, депутат облсовета, глава фракции партии «Наш край» Юрий Кормышкин также выступил с желанием вступить в штаб по борьбе с коронавирусом в Николаевской области.
— Сегодня мы, наконец, проголосовали за внесение изменений в областной бюджет на 2020 год, я благодарен коллегам, что нашли время сегодня собраться на сессию. Надеюсь, что кадровые изменения в руководстве бюджетной комиссии положительно повлияют на всю работу, и теперь решения будут приниматься более оперативно. Для себя принял решение войти в штаб по борьбе с коронавирусом. Я не могу быть в стороне процесса, уверен, что смогу помочь. Сегодня перед всеми нами стоит задача защитить жителей области от вируса, не допустить выхода ситуации из-под контроля. И тут не уместны ни политические игры, ни реализация чьих-то амбиций, – прокомментировал прошедшую сессию Юрий Кормышкин.
Стоит напомнить, на прошлой сессии, в пятницу, 10 апреля, депутаты проголосовали за то, чтобы продлить контракт со Светланой Федоровой.