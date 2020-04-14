Бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.

Об этом она заявила после допроса в ГБР, пишут #Буквы.

Сообщается, что перед допросом в ГБР Татьяна Черновол заявила, что это «это дело против всех украинцев, это часть плана капитуляции Украины, это момент переписывания истории».

После допроса она заявила, что ничего не рассказывала на допросе, так как руководствовалась статьей 63 Конституции Украины, согласно которой можно не давать показания.

— Ничего не рассказывала. Статья 63 Конституции — я отказалась от дачи показаний. Дело сфальсифицировано, дело политическое. Это репрессии, репрессии не против меня, а против всех украинцев, которые считают, что у них национальное достоинство, - сказала Татьяна Черновол.

Напомним, что народный депутат VIII созыва (2014-2019) Татьяна Черновол заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.