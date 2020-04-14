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14 апреля экс-президент США Барак Обама поддержит кандидатуру Джо Байдена на пост президента.
Об этом CNN сообщил источник, знакомый с планами Барака Обамы.
Отмечается, что Барак Обама поддержит своего бывшего вице-президента в видеопослании, в котором будет говорится, что он считает Джо Байдена кандидатом, в котором нуждается Америка в данный момент кризиса.
«Это также знаменует собой публичное возвращение Обамы на политическую арену. Бывший президент занимал слабую общественную позицию в течение большей части борьбы за выдвижение от демократов, но он был активен за кулисами. Два человека, знакомые с видео Обамы, говорят, что оно задумано как нечто большее, чем просто одобрение», — отмечает издание.
Ранее бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена.
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14 апреля экс-президент США Барак Обама поддержит кандидатуру Джо Байдена на пост президента.
Об этом CNN сообщил источник, знакомый с планами Барака Обамы.
Отмечается, что Барак Обама поддержит своего бывшего вице-президента в видеопослании, в котором будет говорится, что он считает Джо Байдена кандидатом, в котором нуждается Америка в данный момент кризиса.
«Это также знаменует собой публичное возвращение Обамы на политическую арену. Бывший президент занимал слабую общественную позицию в течение большей части борьбы за выдвижение от демократов, но он был активен за кулисами. Два человека, знакомые с видео Обамы, говорят, что оно задумано как нечто большее, чем просто одобрение», — отмечает издание.
Ранее бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена.