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Экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.
Об этом он сказал в своем видеообращении, пишет Новое время.
— Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов, — сказал Барак Обама.
По словам Обамы, он уверен, что у Байдена есть все качества, «которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время».
Обама считает, что Байден может «излечить» США в тяжелые времена.
— У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас, — сказал Барак Обама.
По словам бывшего президента, решение назначить Байдена своим заместителем было «одним из самых лучших решений».
— Он стал близким другом, — сказал экс-президент.
Напомним, бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена.
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Экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.
Об этом он сказал в своем видеообращении, пишет Новое время.
— Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов, — сказал Барак Обама.
По словам Обамы, он уверен, что у Байдена есть все качества, «которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время».
Обама считает, что Байден может «излечить» США в тяжелые времена.
— У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас, — сказал Барак Обама.
По словам бывшего президента, решение назначить Байдена своим заместителем было «одним из самых лучших решений».
— Он стал близким другом, — сказал экс-президент.
Напомним, бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена.