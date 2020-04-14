Экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.

Об этом он сказал в своем видеообращении, пишет Новое время.

— Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов, — сказал Барак Обама.

По словам Обамы, он уверен, что у Байдена есть все качества, «которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время».

Обама считает, что Байден может «излечить» США в тяжелые времена.

— У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас, — сказал Барак Обама.

По словам бывшего президента, решение назначить Байдена своим заместителем было «одним из самых лучших решений».

— Он стал близким другом, — сказал экс-президент.

Напомним, бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена.