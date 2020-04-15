Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что городская власть в ближайшем будущем не будет строить новое городское кладбище. При этом, он рассказал, как сейчас решается проблема нехватки мест для захоронений.

Об этом шла речь во время его прямого эфира в социальных сетях вчера, 14 апреля, сообщают НикВести.

— Новое кладбище у нас пока что не планируется. Мы закупаем землю около существующих кладбищ и расширяем их согласно возможностей экологических и санитарных зон, которые есть рядом с этими кладбищами - если есть населенные пункты, то мы не можем их там делать, - рассказал Александр Сенкевич, отвечая на вопросы николаевцев.

Также Александр Сенкевич рассказал и о планах строительства крематория.

— Что касается работы над строительством крематория, обязательно мы отработаем с областной администрацией. Мы будем между Николаевом и Херсоном строить его, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, в Николаеве из четырех городских кладбищ статус открытого имеет только Новоматвеевское, которое находится в микрорайоне Матвеевка Центрального района города.

Напомним, проект нового генерального плана Николаева, который могут принять в этому году, предполагает расширение кладбища в микрорайоне Матвеевка до 120 гектаров.

В феврале этого года директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак рассказал, что сейчас проходит процесс оформления и передачи земли под новое кладбище для Николаева. При этом он уточнил, что у КП есть понимание с руководством Новоодесского района, в границы которого входит Баловное, по этому вопросу.

В то же время, глава Новоодесского райсовета Александр Гриценко заявлял, что руководство района не давало согласия на то, чтобы участок в Баловном передали Николаеву под кладбище, а потому никакие документы не оформляются.