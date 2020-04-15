РФ продолжает массовое лишение права собственности граждан Украины в аннексированном Крыму, нарушая нормы международного права, и прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в деле по факту присвоения государственной и частной собственности государством-оккупантом на полуострове Крым.

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

— Очередным шагом оккупантов является незаконное включение более 11,5 тысяч земельных участков на временно оккупированной территории АР Крым и город Севастополь в перечень территорий, где земельные участки не могут принадлежать иностранцам и иностранным юрлицам на праве частной собственности. При этом оккупационные власти РФ неправомерно определяют в качестве иностранцев и граждан Украины, которые проживают или владеют имуществом в Крыму, но не получили незаконный паспорт РФ, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что такие действия государства-оккупанта приводят к серьезным нарушениям норм международного гуманитарного права и прав человека, в том числе положений статьи 1 Протокола 1 ЕКПЧ о праве на уважение своей собственности.

— Сейчас прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту широкомасштабного присвоения государственной и частной собственности государством-оккупантом на территории полуострова Крым, — добавили в Представительстве Президента.

Подчеркивается, что сведения о системном совершении такого военного преступления должностными лицами оккупационных властей и властей РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис Прокурора Международного уголовного суда, и отражены в отчетах Офиса Прокурора Международного уголовного суда за 2017-2019 годы по проведению предварительного изучения ситуации в Крыму. Также о нарушении прав собственности говорится в межгосударственном заявлении Украины против РФ в ЕСПЧ.

Напомним, в Окружном суде Гааги 23 марта возобновились слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года.