Депутат фракции «Европейская Солидарность» в Верховной Раде, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что если действующая власть допустит дефолт, то «демонтаж» страны будет чисто техническим вопросом.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Уже даже провалы и предательская политика власти не впечатляет так, как то, что, несмотря на все это, им через СМИ удается задурманивать людям головы и пускать в глаза туман. Буквально вчера КМИС обнародовал свое новое исследование. Как по мне, оно просто показывает картину абсурда общественного мнения в Украине. Вдумайтесь, 65% наших граждан считает, что власть не справилась с обеспечением больниц тестами. 70% граждан Украины считает, что власть не справилась с обеспечением защитными средствами наших медиков. И одновременно 46% наших граждан считает, что власть успешно справляется с борьбой с коронавирусом. И те же 46% считают, что нам не стоит продолжать сотрудничество с МВФ», — сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что это означает, что половину населения Украины новейшие политики убедили в том, что черное — это белое.

«Людей убеждают в том, что дефолт — это прощение всех долгов. Так раз — и ты уже никому ничего не должен. Некий экшн от создателей «конца эпохи бедности» и «сделаем их вместе». На самом деле при дефолте людей ждет не телевизионное, а реальное обнищание. Потому что это будет возвращение к 90-м, которые, слава Богу, многие не застали, а некоторые, к сожалению, забыли», — отметила она.

Депутат заявила, что Игорь Коломойский заинтересован обанкротить страну и затем скупить все за бесценок.

«Он хочет возвращения купонов. Так, доллар тогда будет точно по 8, только 8 тысяч. И тогда те, кто вывел миллиарды из Украины, сможет покупать ее оптом. И пусть вас не радует такое волшебное иностранное слово «эмиссия», которой вас обещают спасать. Потому что эмиссия — это печатный станок, и мы хорошо помним, как она работает. Это означает, что цены будут расти утром, в обед и вечером. Что мы будем вынуждены заплатить за хлеб кучу денег, которая будет больше, чем тот же хлеб», — добавила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее исследовательские центры, экономисты и финансовые аналитики выступили с заявлением против объявления дефолта в Украине.