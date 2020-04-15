Страны большой двадцатки договорились приостановить выплаты по обслуживанию долга для беднейших стран мира для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Такое ослабление продлится до конца года.

По словам министра финансов Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Джадаана, шаги направлены на замораживание как основных выплат, так и выплат по процентам. Всего высвободят более 20 млрд долларов, которые страны потратят на свои системы здравоохранения для борьбы с пандемией коронавируса.

Количество случаев инфицирования коронавирусом во всем мире по состоянию на 15 апреля превысила 2 миллиона 24 тысячи. Из них более 1,4 миллиона - активные. Более 128 тысяч пациентов умерли.

Напомним, Всемирный банк предоставит Украине $135 миллионов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии коронавируса COVID-19.