Об этом сообщает Reuters.

Время события, 19:00 по Парижу, совпадает с ежедневными акциями, когда горожане на балконах аплодируют медикам в знак благодарности за борьбу с коронавирусом.

– Нотр-Дам... это символ устойчивости нашего народа, его способность преодолевать трудности и восстанавливаться, — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент повторил обещание восстановить собор за 5 лет, несмотря на то, что реконструкция происходит с опозданием на несколько месяцев (сначала из-за зимних штормов, а сейчас из-за пандемии).

После пожара колокол зазвучал только один раз — в сентябре 2019 года в знак уважения экс-президента Жака Ширака, который тогда умер.

Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Богоматери в Париже будет восстановлен.

Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Целыми также остались святые реликвии собора.

Также при пожаре обрушились крыша и шпиль собора. Ранее Макрон заявлял, что пожар стал ударом для целой нации.

Семья французского предпринимателя, коллекционера и мецената Франсуа Пино заявила о выделении 100 миллионов евро на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери.

Также известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт оценил стоимость восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери примерно в миллиард евро.