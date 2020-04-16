О таком в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра пойти в храм и проводить богослужение», — заявил глава ОГА.

Осачук отметил, что за день 15 апреля в Черновицкой области зафиксировали 73 новых случая коронавируса. В целом на Буковине были заражены 662 человека.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре нашли почти 30 заболевших коронавирусом священников и монахо

С начала вспышки COVID-19 среди служителей Киево-Печерской лавры зафиксировали 2 смерти.

С 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, поскольку там обнаружили более 90 инфицированных коронавирусом и этот показатель увеличивается.