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О таком в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
Удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра пойти в храм и проводить богослужение», — заявил глава ОГА.
Осачук отметил, что за день 15 апреля в Черновицкой области зафиксировали 73 новых случая коронавируса. В целом на Буковине были заражены 662 человека.
Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре нашли почти 30 заболевших коронавирусом священников и монахо
С начала вспышки COVID-19 среди служителей Киево-Печерской лавры зафиксировали 2 смерти.
С 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, поскольку там обнаружили более 90 инфицированных коронавирусом и этот показатель увеличивается.
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О таком в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
Удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра пойти в храм и проводить богослужение», — заявил глава ОГА.
Осачук отметил, что за день 15 апреля в Черновицкой области зафиксировали 73 новых случая коронавируса. В целом на Буковине были заражены 662 человека.
Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре нашли почти 30 заболевших коронавирусом священников и монахо
С начала вспышки COVID-19 среди служителей Киево-Печерской лавры зафиксировали 2 смерти.
С 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, поскольку там обнаружили более 90 инфицированных коронавирусом и этот показатель увеличивается.