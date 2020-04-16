Как отмечают авторы законопроекта из коалиционной партии «Взаимопонимание», эта инициатива связана с эпидемией коронавируса и сложностью проведения президентских выборов в мае, сообщает корреспондент Укринформа.

— Усиление стабильности по выполнению функций президента во время каденции (главы государства - прим.) вызвано невиданной опасностью для правовой и общественной безопасности граждан Речи Посполитой, что связано с угрозой COVID-19. Следовательно, проект изменяет время нынешней каденции президента, - говорится в обосновании к законопроекту.

Документом предусматривается внесение изменений в 127-ю статью Конституции страны, которая в предложенном виде будет предусматривать, что президент Польши будет избираться на «одну семилетнюю каденцию».

Это положение будет касаться и действующего президента Анджея Дуды, каденция которого завершается 6 августа этого года. Тем самым, в законопроекте предусматривается отмена майских президентских выборов в Польше.

Для внесения изменений в Конституцию Польши нужно, чтобы их поддержали 2/3 состава Сейма (307 депутатов из 460-ти депутатов нижней палаты парламента), а также Сенат страны. Для этого правящая Объединенная правая партия должна заручиться поддержкой оппозиционных сил как в Сейме, так и в Сенате страны.

По состоянию на сегодняшний день самые большие оппозиционные партии в парламенте выступают против продления каденции президента Дуды путем внесения изменений в Конституцию. В качестве альтернативного варианта они предлагают ввести в стране положение стихийного бедствия, что автоматически сможет отложить выборы по меньшей мере на 90 дней с момента его завершения. На это время продлевается и каденция президента.

Как известно, на рассмотрении Сената страны сейчас находится еще один законопроект правящей коалиции: о введении корреспонденционного (почтового - прим.) голосования во время майских президентских выборов. Оппозиция и ряд экспертов убеждены, что проведение корреспонденционного голосования в ситуации пандемии коронавируса опасно для жизни и здоровья людей. Кроме того, они считают незаконным внесении изменений в избирательный кодекс в ходе избирательной кампании.

Согласно предварительным планам, президентские выборы в Польше должны состояться 10 и 24 мая.

Ранее сообщалось, что Польша готова предоставить свой транспорт и коридор для перевозки к украинской границе граждан Украины, которые не могут въехать в страну в связи с запретом на въезд иностранцев.