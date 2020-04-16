Сегодня, 16 апреля, в Вооруженных силах Украины за сутки лабораторно подтверждено еще 5 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщается на странице Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как сообщается, коронавирус был обнаружен у одного из военнослужащих Черновицкого гарнизона, что в начале апреля имел контакты с лицами, которые прибыли из-за границы. От начала апреля военнослужащий находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. После того как он вышел на службу, у него наблюдалось повышение температуры. Военного госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь, где обнаружили болезнь, а его состояние оценивается, как удовлетворительное.

Еще у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона обнаружили заболевания, после контакта с инфицированным человеком. Сейчас они находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы, их состояние удовлетворительное.

Кроме того, COVID-19 обнаружили у работника ВСУ Харьковского гарнизона, который находится на амбулаторном лечении. Состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное.

Напомним, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом: 16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.