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Сегодня, 16 апреля, в Вооруженных силах Украины за сутки лабораторно подтверждено еще 5 новых больных коронавирусом.
Об этом сообщается на странице Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
Как сообщается, коронавирус был обнаружен у одного из военнослужащих Черновицкого гарнизона, что в начале апреля имел контакты с лицами, которые прибыли из-за границы. От начала апреля военнослужащий находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. После того как он вышел на службу, у него наблюдалось повышение температуры. Военного госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь, где обнаружили болезнь, а его состояние оценивается, как удовлетворительное.
Еще у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона обнаружили заболевания, после контакта с инфицированным человеком. Сейчас они находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы, их состояние удовлетворительное.
Кроме того, COVID-19 обнаружили у работника ВСУ Харьковского гарнизона, который находится на амбулаторном лечении. Состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное.
Напомним, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом: 16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.
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Сегодня, 16 апреля, в Вооруженных силах Украины за сутки лабораторно подтверждено еще 5 новых больных коронавирусом.
Об этом сообщается на странице Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
Как сообщается, коронавирус был обнаружен у одного из военнослужащих Черновицкого гарнизона, что в начале апреля имел контакты с лицами, которые прибыли из-за границы. От начала апреля военнослужащий находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. После того как он вышел на службу, у него наблюдалось повышение температуры. Военного госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь, где обнаружили болезнь, а его состояние оценивается, как удовлетворительное.
Еще у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона обнаружили заболевания, после контакта с инфицированным человеком. Сейчас они находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы, их состояние удовлетворительное.
Кроме того, COVID-19 обнаружили у работника ВСУ Харьковского гарнизона, который находится на амбулаторном лечении. Состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное.
Напомним, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом: 16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.