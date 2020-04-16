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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил о необходимости принять «антиколомойский» закон, который поможет Украине получить финансовую помощь.
Об этом он сказал перед началом внеочередного заседания парламента, пишет пресс-служба «Европейской Солидарности».
— Власть должна выбрать: она с Украиной и украинцами или она с Коломойским. Казалось, это выбор очень простой, но никакого прогресса мы не видим. Вместо этого вносятся изменения в регламент, которые существенно ограничивают права оппозиции. Точно мы не будем за них голосовать, но мы предлагаем — или введите эти изменения только на время карантина, ограничьте действия во времени — или первым мая, или первым июня, или рассмотрите закон, который был подан Кабмином, к которому поправок нет, примите его в первом чтении и в целом, и закройте эту волокиту с Коломойским, - призвал Петр Порошенко.
Напомним, что во фракции «Слуга народа» большинство депутатов готовы проголосовать за «банковский» законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.
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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил о необходимости принять «антиколомойский» закон, который поможет Украине получить финансовую помощь.
Об этом он сказал перед началом внеочередного заседания парламента, пишет пресс-служба «Европейской Солидарности».
— Власть должна выбрать: она с Украиной и украинцами или она с Коломойским. Казалось, это выбор очень простой, но никакого прогресса мы не видим. Вместо этого вносятся изменения в регламент, которые существенно ограничивают права оппозиции. Точно мы не будем за них голосовать, но мы предлагаем — или введите эти изменения только на время карантина, ограничьте действия во времени — или первым мая, или первым июня, или рассмотрите закон, который был подан Кабмином, к которому поправок нет, примите его в первом чтении и в целом, и закройте эту волокиту с Коломойским, - призвал Петр Порошенко.
Напомним, что во фракции «Слуга народа» большинство депутатов готовы проголосовать за «банковский» законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.