Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил о необходимости принять «антиколомойский» закон, который поможет Украине получить финансовую помощь.

Об этом он сказал перед началом внеочередного заседания парламента, пишет пресс-служба «Европейской Солидарности».

— Власть должна выбрать: она с Украиной и украинцами или она с Коломойским. Казалось, это выбор очень простой, но никакого прогресса мы не видим. Вместо этого вносятся изменения в регламент, которые существенно ограничивают права оппозиции. Точно мы не будем за них голосовать, но мы предлагаем — или введите эти изменения только на время карантина, ограничьте действия во времени — или первым мая, или первым июня, или рассмотрите закон, который был подан Кабмином, к которому поправок нет, примите его в первом чтении и в целом, и закройте эту волокиту с Коломойским, - призвал Петр Порошенко.