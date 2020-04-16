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В Торгово-промышленной палате рассказали, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион.
Об этом сообщается в релизе ТПП, имеющемся в распоряжении #Букв.
– Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тысяч, за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тысяч человек, и составляет около 2,5-2,8 млн. человек. Всего за время карантина работу потеряли 1,0-1,3 млн. человек, – говорится в релизе.
При этом подчеркивается, что показатель не учитывает людей, которые вернулись с заработок из заграницы после начала пандемии.
– По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет, – сказал президент ТПП Геннадий Чижиков.
Уточняется, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В целом в приостановленных отраслях было занято около 4 миллионов украинцев. Также потеряли работу люди, которые не смогли добираться на рабочее место после остановки сообщения.
– 0,9 млрд. грн. поддержки получили предприниматели и малый бизнес, которые остановили работу на время карантина, они понесли наибольшие убытки. Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд. грн. за полтора месяца карантина, – сказано в релизе.
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В Торгово-промышленной палате рассказали, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион.
Об этом сообщается в релизе ТПП, имеющемся в распоряжении #Букв.
– Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тысяч, за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тысяч человек, и составляет около 2,5-2,8 млн. человек. Всего за время карантина работу потеряли 1,0-1,3 млн. человек, – говорится в релизе.
При этом подчеркивается, что показатель не учитывает людей, которые вернулись с заработок из заграницы после начала пандемии.
– По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет, – сказал президент ТПП Геннадий Чижиков.
Уточняется, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В целом в приостановленных отраслях было занято около 4 миллионов украинцев. Также потеряли работу люди, которые не смогли добираться на рабочее место после остановки сообщения.
– 0,9 млрд. грн. поддержки получили предприниматели и малый бизнес, которые остановили работу на время карантина, они понесли наибольшие убытки. Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд. грн. за полтора месяца карантина, – сказано в релизе.
Напомним, в Николаеве создали «черный список» арендодателей, которые продолжают брать плату с предприятий, приостановивших работу на карантине