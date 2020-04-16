Больше всего украинцев, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, живут в Николаеве.

Такие результаты шестого всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института (IRI). Результаты соцопроса опубликованы вчера, 15 апреля, сообщают НикВести.

На вопрос «Как вы считаете, в целом, дела в Украине идут в правильном или неправильном направлении», 36% опрошенных жителей Николаева ответили, что дела в Украине идут в правильном направлении. 52% считают наоборот, 12% не ответили на вопрос.

Примечательно, что Николаев оказался лидером среди областных центров страны по позитивной оценке курса развития Украины. Далее идут Кропивницкий (34%) и Ровно (33%). В конце рейтинга оказались Львов (20%) и Северодонецк (Луганская область), где только 18% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении.

Реклама:

Отметим, что по итогам аналогичного исследования, проведенного в сентябре 2019 года, 50% жителей Николаева высказали мнение, что дела в Украине идут в правильном направлении.

Февраль 2020 Сентябрь 2019

Что касается дел в городе, то только 23% жителей Николаева считают, что дела в областном центре идут в правильном направлении. 62% респондентов считают, что дела в Николаеве идут в неправильном направлении, 15% не ответили на вопрос. Отметим, больше всего жителей, считающих, что дела в их городе идут в правильном направлении, живут в Хмельницком (77%), Чернигове (72%). Меньше всего - в Херсоне (16%) и Северодонецке (15%).

Февраль 2020 Сентябрь 2019

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Опрос проведен Социологический группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института. Данные собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) с 25 января по 17 февраля 2020 года в помощью Face-to-face интервью на дому у респондентов. Выборка состояла из 19200 постоянных жителей 24 городов, возрастом от 18 лет и старше, является репрезентативной для населения по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%.