В Николаеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.

Об этом сообщается на сайте экологического чат-бота онлайн-мониторинга «SaveEcoBot».

Согласно данным замеров на станции по адресу переулок Корабелов, 2 индекс качества воздуха в Николаеве достиг 167 - этот показатель относится к категории «Вредного». При таком уровне загрязнения каждый человек может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия.

В соответсвии с данными замеров на станции в Матвеевке уровень загрязнения достиг 143 - этот показатель является вредным для чувствительных групп населения.

В Укргидрометцентре в комментарии НикВести отметили, что последний замер по уровню загрязнения воздуха в Николаеве проводился в среду и тогда не было зафиксировано «превышение загрязняющих веществ». Анализы замеров, взятых сегодня, будут лишь во вторник, 21 апреля.

— У нас есть химическая лаборатория, которая занимается как раз загрязнением воздуха. Они делают анализ 2 или 3 раза в неделю. Они делали последний анализ в среду — там был чистый воздух без всяких превышений загрязняющих веществ. Что они взяли сегодня отбор — это будет анализ только во вторник после обеда. Быстрый анализ может дать только по СО - он сегодня в норме, ниже допустимых норм, - говорится в сообщении.

Также в центре добавили, что последнее время в Николаеве не фиксировались никакие ухудшения уровня загрязнения воздуха.

— Я не знаю вообще что это за уровень, показатель. Химики, которые занимаются этим, они вообще не знают, что это за сайт. Никаких превышений у них нет. Если где-то что-то чем-то пахнет — это люди что-то жгут или свалки горят, но ничего другого. В среду (согласно проведенным анализам - прим.) был чистый воздух. Последнее время вообще не фиксировались никакие ухудшения, - отметили в Укргидрометцентре.

По данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха.