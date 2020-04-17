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Больше половины жителей Николаевской области не одобряют работу областной государственной администрации и областного совета.
Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного по заказу Международного республиканского института (США), - сообщают НикВести.
По данным исследования, 39% полностью осуждают работу Николаевской областной государственной администрации, а 17% скорее осуждают. Полностью поддерживают Николаевскую ОГА только 7%, а 10% скорее поддерживают.
Полностью осуждают работу Николаевского областного совета 41%, а 16% скорее осуждают. Полностью поддерживают Николаевский областной совет только 7%, а 8% скорее поддерживают.
Еще 4 месяца назад Николаевскую ОГА и Николаевской облсовет полностью осуждали вдвое меньше николаевцев — 23% и 26% соответственно.
Напомним, что в ноябре - декабре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник четырежды - 7, 26, 29 ноября и 3 декабря - пытался организовать голосование за отставку главы областного совета Виктории Москаленко. Все четыре раза - неудачно. После этого губернатор заявил, что на месте главы облсовета, он давно ушел бы в отставку.
НикВести тогда также публиковали «мнение старейшин» (бывших губернаторов и глав облсовета) относительно конфликта главы Николаевской ОГА Александра Стадника с главой областного совета Викторией Москаленко.
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Больше половины жителей Николаевской области не одобряют работу областной государственной администрации и областного совета.
Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного по заказу Международного республиканского института (США), - сообщают НикВести.
По данным исследования, 39% полностью осуждают работу Николаевской областной государственной администрации, а 17% скорее осуждают. Полностью поддерживают Николаевскую ОГА только 7%, а 10% скорее поддерживают.
Полностью осуждают работу Николаевского областного совета 41%, а 16% скорее осуждают. Полностью поддерживают Николаевский областной совет только 7%, а 8% скорее поддерживают.
Еще 4 месяца назад Николаевскую ОГА и Николаевской облсовет полностью осуждали вдвое меньше николаевцев — 23% и 26% соответственно.
Напомним, что в ноябре - декабре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник четырежды - 7, 26, 29 ноября и 3 декабря - пытался организовать голосование за отставку главы областного совета Виктории Москаленко. Все четыре раза - неудачно. После этого губернатор заявил, что на месте главы облсовета, он давно ушел бы в отставку.
НикВести тогда также публиковали «мнение старейшин» (бывших губернаторов и глав облсовета) относительно конфликта главы Николаевской ОГА Александра Стадника с главой областного совета Викторией Москаленко.