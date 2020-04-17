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Об этом сообщает Variety.
Так, на закрытии торгов 15 апреля акции Netflix подорожали на 3,2% и достигли рекордного показателя — 426,75 доллара. Общая капитализация увеличилась до 187,3 миллиарда долларов, тогда как рыночная стоимость Disney составила 186,6 миллиарда после падения на 2,5%.
Netflix, как и другие стриминговые сервисы, выигрывает от пандемии коронавируса, потому что большое количество людей остается дома.
Pivotal Research Group ожидает, что в первом квартале 2020 года Netflix получит 8,45 миллиона новых подписчиков во всем мире. Cowen & Co. дает более сдержанный прогноз — 7,1 миллиона.
По данным компании Nielsen, во время карантина просмотр стримингових сервисов в США резко увеличился: в марте 2020-го этот показатель был на 109% больше, чем год назад.
Как отмечает издание, карантин положительно влияет на Disney Plus — собственный стриминговий сервис Disney, но другие подразделения компании существенно теряют из-за коронавирусного кризиса.
Напомним, компания Walt Disney отправил в вынужденный отпуск с 19 апреля своих сотрудников из-за коронавируса.
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Об этом сообщает Variety.
Так, на закрытии торгов 15 апреля акции Netflix подорожали на 3,2% и достигли рекордного показателя — 426,75 доллара. Общая капитализация увеличилась до 187,3 миллиарда долларов, тогда как рыночная стоимость Disney составила 186,6 миллиарда после падения на 2,5%.
Netflix, как и другие стриминговые сервисы, выигрывает от пандемии коронавируса, потому что большое количество людей остается дома.
Pivotal Research Group ожидает, что в первом квартале 2020 года Netflix получит 8,45 миллиона новых подписчиков во всем мире. Cowen & Co. дает более сдержанный прогноз — 7,1 миллиона.
По данным компании Nielsen, во время карантина просмотр стримингових сервисов в США резко увеличился: в марте 2020-го этот показатель был на 109% больше, чем год назад.
Как отмечает издание, карантин положительно влияет на Disney Plus — собственный стриминговий сервис Disney, но другие подразделения компании существенно теряют из-за коронавирусного кризиса.
Напомним, компания Walt Disney отправил в вынужденный отпуск с 19 апреля своих сотрудников из-за коронавируса.