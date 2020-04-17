Об этом сообщает Variety.

Так, на закрытии торгов 15 апреля акции Netflix подорожали на 3,2% и достигли рекордного показателя — 426,75 доллара. Общая капитализация увеличилась до 187,3 миллиарда долларов, тогда как рыночная стоимость Disney составила 186,6 миллиарда после падения на 2,5%.

Netflix, как и другие стриминговые сервисы, выигрывает от пандемии коронавируса, потому что большое количество людей остается дома.

Pivotal Research Group ожидает, что в первом квартале 2020 года Netflix получит 8,45 миллиона новых подписчиков во всем мире. Cowen & Co. дает более сдержанный прогноз — 7,1 миллиона.

По данным компании Nielsen, во время карантина просмотр стримингових сервисов в США резко увеличился: в марте 2020-го этот показатель был на 109% больше, чем год назад.

Как отмечает издание, карантин положительно влияет на Disney Plus — собственный стриминговий сервис Disney, но другие подразделения компании существенно теряют из-за коронавирусного кризиса.

Напомним, компания Walt Disney отправил в вынужденный отпуск с 19 апреля своих сотрудников из-за коронавируса.