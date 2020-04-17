На французском авианосце «Шарль де Голль» 1081 моряк сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает BFMTV.

Весь персонал авианосца составляет 2300 человек.

По словам врача Мэрилин Гигакс Женеро, директора Службы здравоохранения вооруженных сил Франции, которая давала показания в сенатском комитете по иностранным делам, обороне и вооруженным силам, все члены экипажа были проверены.

1081 человек получил положительные результаты теста на коронавирус, 645 - отрицательные.

Результаты остальных пока неизвестны.

Авианосец, который недавно участвовал в учениях с североевропейскими флотами в Балтийском море, вернулся домой в Тулон на две недели раньше, чем ожидалось, после того, как у около 40 членов экипажа проявились симптомы коронавируса.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.