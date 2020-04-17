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Вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.
Об этом он сказал сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА, передают НикВести.
Как известно, главврач Николаевской областной клинической больницы Светлана федорова рассказала, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус приходят от лабораторного центра не за 6 часов, согласно процедуре, а через 1-2 дня.
По словам Александра Трайтли, это связно с тем, что для выявления коронавируса только на техническую работу уходит порядка 6-8 часов, а помимо этого еще необходимо время на сбор и систематизацию образцов работниками центра.
— По тем возможностям, по которым работает наш лабораторный центр, исследования у нас проходят от 6 до 8 часов. Это непосредственно работа самого аппарата. 8 часов работает аппарат, который проводит тестирование. Кроме того, необходимо физическое время для того, чтобы подготовить все образцы, загрузить их в бокс, подготовится работникам, проанализировать. За 6 часов наша лаборатория этого не может сделать. учитывая такую длительную нагрузку, мы делаем тестирование дважды в сутки. Сразу после того, как становятся известны результаты, они предоставляются тем сторонам, которые подавали заявки, - сказал Александр Трайтли.
Стоит отметить, что на брифинге облгосадминистрации от 8 апреля, заместитель главы Николаевской ОГА Татьяна Стахевич сообщала, что лабораторный центр полностю обеспечен необходимым оборудованием и даже готов помогать с тестированием другим областям.
— Депутаты приняли решение о покупке оборудования для областного учреждения — инфекционной больницы. В составе больницы нет активированной услуги лаборатории. Даже если депутаты выделили средства, то купив такое оборудование, ни один областное учреждение не может проводить лабораторные исследования, потому что у них нет аккредитации. В Николаевской области эту услугу предоставляет исключительно главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко потому что у них есть на это основания и права. В соответствии с информацией, которую мы получили, они полностью обеспечены оборудованием и его даже достаточно для того, чтобы предоставлять услуги другим областям, - сказала Татьяна Стахевич.
Напомним, что главврач николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что за январь - март 2020 года в ее больницу с пневмонией попали 56 человек, что в 18 раз больше, чем в аналогичный период 2019 года.
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Вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.
Об этом он сказал сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА, передают НикВести.
Как известно, главврач Николаевской областной клинической больницы Светлана федорова рассказала, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус приходят от лабораторного центра не за 6 часов, согласно процедуре, а через 1-2 дня.
По словам Александра Трайтли, это связно с тем, что для выявления коронавируса только на техническую работу уходит порядка 6-8 часов, а помимо этого еще необходимо время на сбор и систематизацию образцов работниками центра.
— По тем возможностям, по которым работает наш лабораторный центр, исследования у нас проходят от 6 до 8 часов. Это непосредственно работа самого аппарата. 8 часов работает аппарат, который проводит тестирование. Кроме того, необходимо физическое время для того, чтобы подготовить все образцы, загрузить их в бокс, подготовится работникам, проанализировать. За 6 часов наша лаборатория этого не может сделать. учитывая такую длительную нагрузку, мы делаем тестирование дважды в сутки. Сразу после того, как становятся известны результаты, они предоставляются тем сторонам, которые подавали заявки, - сказал Александр Трайтли.
Стоит отметить, что на брифинге облгосадминистрации от 8 апреля, заместитель главы Николаевской ОГА Татьяна Стахевич сообщала, что лабораторный центр полностю обеспечен необходимым оборудованием и даже готов помогать с тестированием другим областям.
— Депутаты приняли решение о покупке оборудования для областного учреждения — инфекционной больницы. В составе больницы нет активированной услуги лаборатории. Даже если депутаты выделили средства, то купив такое оборудование, ни один областное учреждение не может проводить лабораторные исследования, потому что у них нет аккредитации. В Николаевской области эту услугу предоставляет исключительно главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко потому что у них есть на это основания и права. В соответствии с информацией, которую мы получили, они полностью обеспечены оборудованием и его даже достаточно для того, чтобы предоставлять услуги другим областям, - сказала Татьяна Стахевич.
Напомним, что главврач николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что за январь - март 2020 года в ее больницу с пневмонией попали 56 человек, что в 18 раз больше, чем в аналогичный период 2019 года.