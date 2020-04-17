Николаевский городской голова Александр Сенкевич требует увольнения с должности начальника Службы автомобильных дорог Владислава Невеселого.

Об этом Александр Сенкевич заявил сегодня, 17 апреля, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, сообщают НикВести.

Мэр Николаева сообщил, что официально обратится с соответствующим письмом к главе «Укравтодора» Александру Кубракову на следующей неделе. Александр Сенкевич озвучил свои претензии к работе САД в Николаевской области. Он заявил, что дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

Неделю назад сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, которые проходят через областной центр, в частности, пересечение улиц Пушкинская и Адмиральская.

— Сегодня я уже высказался резко в отношении главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислава Невеселого. Я могу сказать, что сегодня по городу идет текущий, ямочный ремонты дорог, но дороги международного значения, которые проходят через Николаев, находятся в ужасном состоянии. Ингульский мост, на покрытии на Варваровском мосту появляются ямы, неубранная прибордюрная территория, где грязь уже до полуметра. Я устал с ним общаться в письмах, я устал с ним общаться публично. Я после праздников буду обращаться к директору «Укравтодора» господину Кубракову с просьбой уволить этого человека, как неспособного решить элементарные проблемы с ямочностью, с наплывами на таком коротком отрезке в городе Николаеве, там 12 километров, по-моему этой дороги, - сказал Александр Сенкевич.

В частности, речь идет об Ингульском и Варваровском мосте, а также «наплывах» асфальта на пересечении улицы Пушкинская и Адмиральская. Все эти дороги находятся на балансе Службы автодорог области.

— Тысячи николаевцев ежедневно проезжают туда - обратно. Да что говорить, в 200 метрах от горисполкома человек не может пересечь улицу Пушкинскую, потому что там такие наплывы, что машина бьется дном, Адмиральская на пересечении с Пушкинской. Если я постоянно слышу о каких-то 5 сантиметрах, он постоянно говорит, что 5 сантиметров покрытие им принадлежит, а остальное все принадлежит городу. Да пусть так. Но если не ремонтировать дорогу постоянно, то все пятисантиметровые ямы превращаются в 20-ти и 40-сантиметровые, - сказал Александр Сенкевич.

Такую позицию руководителя САД области мэр Николаева назвал «халатностью» и «наплевательским отношением».

— Позиция простая: не могут решить эту проблему - значит, неспособен человек. Нет ни дорожной карты, ни озвучивается, когда он собирается это сделать. «Да, будем», «Да, хотим», но ничего не происходит. Ну элементарно убрать прибордюрку, это же не 5 сантиметров ложить асфальта. Вот такое халатное отношение к жителям города. Это просто наплевателькое отношение на вертикаль власти. Я не знаю, чем он занимается, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, еще в феврале директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба автомобильных дорог области не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания и ремонта дорог в Николаеве.