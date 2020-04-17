Сегодня, 17 апреля, активисты партии Шария передали респираторы работникам семейной амбулатории №3 (ЦПМСД № 6 в Николаеве.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава областной организации партии Шария Татьяна Кравчук.

— Мы продолжаем по возможности помогать медучреждениям нашего города. На этот раз мы передали респираторы для работников семейной амбулатории №3 (ЦПМСД № 6), ведь семейные врачи — первые, кто контактирует с потенциально инфицированными людьми. Верю, что совместными усилиями мы сможем преодолеть пандемию,— написала Татьяна Кравчук.

Напомним, ранее в партии Шария потребовали провести в Николаеве повторные тесты на коронавирус. Активисты партии возмутились отказом николаевских медиков проводить тест на коронавирус женщине, которая вернулась из-за границы и обнаружила у себя симптомы заболевания.